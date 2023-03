Dacia nuovo piano industriale con obiettivo segmento C

Forte della sua leadership continentale con la segmento B Sandero (dal 2017 è il primo modello venduto a privati in Europa) Dacia ha annuciato la decisione di lanciare una offensiva nel segmento C, sviluppando uno specifico piano industriale basato sulla piattaforma CMF-B, competitiva ed estremamente flessibile.

Questa architettura, che offre grande 'agilità' operativa alla marca del Gruppo Renault, permetterà infatti di implementare uno specifico programma industriale per sostenere la realizzazione del nuovo piano prodotto e, soprattutto, l'offensiva nel segmento C.

Su CMF-B, che viene utilizzata nei siti industriali in Romania e Marocco, Dacia produce ed ha la capacità di produrre veicoli con vari profili - come berline, compatte e suv - dei segmenti B e C, spaziando dai motori termici, alternativi o ibridi (che garantiscono la conformità con l'evoluzione delle normative) e con schemi a 2 o 4 ruote motrici nell'ambito di lunghezze fra 4,10 e 4,60 metri.

A partire dal 2024, la nuova generazione di Duster sarà prodotta a Mioveni sulla piattaforma CMF-B. Dal 2025 arriverà anche un nuovo modello - basato sul Bigster Concept svelato nel 2021 in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution - sarà prodotto nello stabilimento di Mioveni, in Romania.

Fedele allo spirito Dacia, il modello di serie derivato da Bigster Concept sarà un veicolo robusto e spazioso, lungo 4,60 metri e capace di offrire tutto ciò che è essenziale per un suv del segmento C.

Inaugurato nel 1968, lo stabilimento di Mioveni in Romania, è il sito di produzione storico della marca Dacia. Questo stabilimento è oggi diventato un complesso industriale di riferimento, composto da un reparto carrozzeria-montaggio, un reparto meccanica e telaio, una fonderia e una piattaforma logistica. Attualmente vi vengono prodott Duster, Sandero Stepway, Logan e Jogger. Nell'ottica di bilanciare il piano di carico degli stabilimenti Dacia e di sostenere l'offensiva della marca nel segmento C, a partire dal secondo trimestre 2024 anche la gamma Jogger, compresa la versione Jogger Hybrid 140, sarà prodotta nello stabilimento di Tangeri in Marocco.

Il sito industriale di Tangeri, che ha avviato le sue attività nel 2012, ha rivoluzionato il mondo dell'industria automotive marocchina essendo a zero emissioni di carbonio e a zero rifiuti liquidi industriali. Dotato a sua volta di piattaforma CMF-B, lo stabilimento di Tangeri produce essenzialmente Dacia Sandero. "Due anni dopo la presentazione del piano strategico Renaulution - ha commentato Denis le Vot, ceo di Dacia - abbiamo concluso con successo la fase di profonda trasformazione con il rinnovo di tutta la gamma, la diffusione della nuova brand identity e il rafforzamento delle offerte elettrificate".

"Ora ci concentriamo sull'offensiva nel segmento C, sviluppando di conseguenza il nostro piano industriale e restando sempre fedeli ai nostri valori, cioè offrire ai nostri clienti l'essenziale con il miglior rapporto prestazioni/prezzo".