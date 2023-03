Stellantis: il marchio Fiat sbarca in Algeria

Stellantis annuncia il lancio di sei modelli Fiat per i clienti algerini a partire dal 21 marzo. Sono Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo e Fiat Ducato. L'annuncio si è svolto durante una cerimonia alla quale erano presenti, fra gli altri, Ali Aoun, ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica, Tayeb Zitouni, ministro del Commercio e delle esportazioni, l'Ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese, Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa e Olivier François, Ceo del marchio Fiat.

"Sostenere il progetto Fiat e quindi lo sviluppo dell'ecosistema automobilistico in Algeria - ha dichiarato Ali Aoun - ha un significato simbolico storico che riflette le buone relazioni di lunga durata tra i due Paesi. Unendo i nostri sforzi, questo progetto diventerà un punto di riferimento in termini di integrabilità e complementarità. Attualmente, stiamo conducendo uno studio nella fabbrica che probabilmente aprirà grandi orizzonti per andare oltre le ambizioni primarie".

Questa fase di investimento concretizza l'accordo sulle specifiche automobilistiche sottoscritto a novembre 2022 con l'Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion Agency - AAPI) che ratifica l'accordo quadro firmato il 13 ottobre, che a sua volta ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per FIAT, uno dei marchi simbolo di Stellantis, e del settore automobilistico in Algeria. La prima serie di investimenti da parte di Stellantis e dei suoi fornitori per la produzione dei quattro modelli ammonterà a oltre 200 milioni di euro.

Oggi l'Algeria rappresenta uno dei fattori chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per il Medio Oriente e l'Africa (MEA). Il lancio del marchio FIAT aprirà la strada per realizzare l'ambizione di Stellantis MEA di raggiungere un milione di veicoli venduti nella regione entro il 2030 con un'autonomia produttiva regionale del 70% e di avvicinarsi, in tal modo, alle esigenze dei clienti.

La fase di costruzione dello stabilimento di Tafraoui-Orano sarà completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, lo stabilimento creerà quasi 2.000 nuovi posti di lavoro in loco, raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30%, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all'anno e realizzerà quattro modelli FIAT. Per garantire un elevato livello di assistenza ai clienti algerini, la rete di vendita e post-vendita coprirà 28 Wilaya in Algeria entro la fine del 2023.

"La 500 Hybrid sarà la prima Fiat a essere costruita in Algeria, seguita rapidamente dal Doblò e, tra qualche anno, anche da un nuovissimo modello (al momento ancora tra le mani dei nostri designer). Ma già oggi - - ha affermato ha dichiarato Olivier François - stiamo aprendo gli ordini per la 500 Hybrid e per le due 'stelle per la famiglia', la Tipo e la 500X, e per le nostre 'stelle del mondo LCV': Ducato, Scudo e Doblò".

Nell'ottobre scorso le autorità algerine avevano annunciato la firma di un accordo quadro con Fiat per la realizzazione di un progetto per la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri nella provincia di Orano, nell'ovest del Paese.