Audi: Duesmann vola in Cina e accelera sulle auto elettriche

L'amministratore delegato di Audi, Markus Duesmann, ha incontrato i partner cinesi di China Faw Group e Saic Motor per discutere le modalità per incrementare le vendite di veicoli elettrici nel nel più grande mercato automobilistico del mondo. Lo riporta Bloomberg evidenziano che l'impegno di Audi è "fondamentale non solo per il gruppo Volkswagen ma anche come banco di prova della capacità della Germania affrontare le minacce alla sua competitività".

"La transizione verso i veicoli elettrici in Cina è naturalmente una una sfida per noi", ha dichiarato Duesmann in un'intervista riportata da Bloomberg. "Non siamo entrati come avremmo voluto - aggiunge - al mercato dei veicoli elettrici.

Prima la Cina si muoveva molto velocemente e noi, come società, non abbiamo osservato da vicino cosa accadeva. È come quando si guarda una gara di maratona e ci si gira per 30 secondi e poi la gara è completamente da un'altra parte. Così è stato per la Cina".

Nel tentativo di recuperare il ritardo, Audi sta costruendo uno stabilimento di veicoli elettrici a Chengchun e ha già lanciato alcuni modelli. Le consegne di Audi in Cina sono crollate dell'8,4% a 643.000 veicoli nel 2022, ma rappresentano comunque il 40% delle sue vendite globali.

L'Unione Europea deve "trovare le risposte giuste per mantenere la competitività industriale ed evitare di rimanere indietro in questi questi cambiamenti", aggiunge il top manager dell'Audi. "In Cina e negli Stati Uniti - prosegue - stanno accadendo cose enormi e noi non possiamo distogliere lo sguardo.

Altrimenti, i maratoneti avranno girato l'angolo e non li vedremo più".