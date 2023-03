Suzuki: la strategia per un futuro sostenibile

Suzuki è un marchio proiettato al futuro, visto che per l'anno fiscale 2030 mira a contribuire alla realizzazione di una società a zero emissioni di Co2, ed alla crescita economica dei paesi emergenti. Un obiettivo che il brand intende raggiungere mediante lo sviluppo di prodotti e servizi incentrati sul cliente, in sinergia con i territori in cui è presente.

Ma la sfida sostenibile di Suzuki si spinge oltre, infatti il marchio punta a divenire carbon neutrali in Giappone ed in Europa entro il 2050, ed in India entro il 2070, in base alle date fissate da ogni governo.

La strategia di crescita fino al 2030 si basa su 3 punti fondamentali. Il primo è il principio di produzione "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi, che sta per più compatto, meno numeroso, più leggero, più contenuto, più ordinato". Il secondo riguarda il Lean Management, teso ad enfatizzare la flessibilità, l'agilità e lo spirito di sfida. Mentre il terzo è quello delle "Tre realtà", che è focalizzato sul luogo, sulla cosa e sulla situazione reale.



Per quanto riguarda le novità in arrivo, in Giappone, la casa di Hamamatsu prevede di lanciare mini veicoli commerciali a batteria nell'anno fiscale 2023, e fino a 6 modelli, tra cui Suv compatti e mini veicoli per passeggeri, entro l'anno fiscale 2030. In Europa introdurrà i veicoli elettrici a batteria nell'anno fiscale 2024, e lancerà 5 modelli entro l'anno fiscale 2030, rispondendo in modo flessibile alle normative ambientali ed alle esigenze dei clienti in ogni paese del Vecchio Continente. Mentre, in India, farà debuttare il Suv a batteria, annunciato all'Auto Expo 2023, nell'anno fiscale 2024, ed altri 6 modelli entro l'anno fiscale 2030. Il brand non si concentrerà solamente sui veicoli elettrici, ma anche su quelli con motore a combustione interna che utilizzano CNG, biogas e carburanti misti ad etanolo. Il concetto di auto elettrica per Suzuki è stato svelato nella giornata dell'11 gennaio 2023, presso il Padiglione Maruti Suzuki dell'Auto Expo di nuova Delhi, quando è stato presentato, in anteprima mondiale, il concept eVX. Si tratta di un Suv completamente elettrico, equipaggiato con la prima motorizzazione globale a batteria di Suzuki, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2025.

Nella eVX si combinano il DNA 4x4 del brand, ed un design con i tratti distintivi del marchio, con le caratteristiche dei veicoli a batteria più recenti. Compatto, è lungo, 4.300 mm, l'eVX è largo 1.800 mm ed alto 1.600 mm, e la sua batteria, dalla capacità di 60 kWh, promette un'autonomia di 550 km (MIDC).