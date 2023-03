Stellantis Saragozza, prodotta l'auto numero 15 milioni

Un traguardo davvero importante quello raggiunto da Stellantis nello stabilimento multimarca di Saragozza in Spagna, dove in questi giorni è stata prodotta la sua 15 milionesima vettura, una Opel Corsa-e 100% elettrica.

Impianto pioniere nei metodi e nelle pratiche di riferimento nel Gruppo, quello aragonese - nato nel 1982 per produrre la Opel Corsa di quel tempo - è un sito è fermamente impegnata nel rispetto dell'ambiente, con l'uso intensivo di energia rinnovabile Oggi lo stabilimento produce in esclusiva la versione Corsa-e 100% elettrica insieme a quelle Ice e ai suv Citroën C3 Aircross e Opel Crossland. Dalle linee di Saragozza, in questi quattro decenni di attività, sono usciti modelli compatti come Opel Kadett e Astra, coupé sportive come Opel Tigra, minivan come Opel Meriva, veicoli commerciali come Opel Combo e suv come Opel Mokka.

Con la sesta generazione di Opel Corsa e Opel Corsa-e, l'elettrificazione è arrivata nell'impianto spagnolo accompagnato dalla prosecuzione dell'ammodernamento tecnologico che è il tratto distintivo del sito industriale. Nel 2021 è stato inaugurato a Saragozza il Battery Assembly Workshop, che realizza i sistemi propulsivi delle Opel Corsa-e oltre che delle Citroën ë-C4, prodotte invece a Madrid.

Oggi, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 del Gruppo, lo stabilimento si distingue per il suo impegno nelle energie rinnovabili.

Dispone di un impianto solare ad autoconsumo che copre un terzo del consumo elettrico dello stabilimento. A breve proseguirà l'installazione di pannelli fotovoltaici e centrali eoliche, con l'obiettivo di garantire l'80% del fabbisogno elettrico dello stabilimento nel 2024.