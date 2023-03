Ducati, conti record: oltre 1 mld di fatturato

Ducati mette a segno un 2022 da record, superando il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni), con un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro). L'utile operativo tocca i 109 milioni di euro, corrispondente a una crescita del 77% rispetto al 2021 (61,5 milioni di euro). Il livello di redditività aziendale raggiunge così un margine del 10%. Consegnate 61.562 moto, +3,6% sul 2021.

"E' stato come l'ottovolante. Molto complicato in partenza - dice Claudio Domenicali, Ceo di Ducati, in un'intervista all'ANSA - ma di grande soddisfazione in chiusura. Nei primi mesi del 2022 - spiega - abbiamo molto sofferto per la carenza di chip, con difficoltà nel far funzionare la fabbrica in modo regolare e nel rifornire le linee di produzione. A questo si sono aggiunti extra costi significativi. Nonostante tutto - prosegue - la grande voglia di Ducati ci ha permesso di superare le 60mila moto vendute rendendo l'anno straordinario, oltre che dal punto di vista sportivo, anche dal lato economico. Per la prima volta abbiamo fatto tre "uno" di fila: primi nel mondiale MotoGP, primi nel mondiale superbike, e per la prima volta abbiamo messo l'uno davanti alla cifra del fatturato visto che abbiamo superato il miliardo di euro. Anche la profittabilità - annuncia ancora Domenicali - è stata da record, con oltre 100 milioni di euro di profitto, il 10% sul fatturato. Tutto questo ci ha permesso di costituire una solida base per gli investimenti del futuro". Per proseguire nella scia positiva, Ducati ha sta immettendo sul mercato una serie di nuovi prodotti.

"Alla luce di questi risultati - dice ancora Domenicali - il 2023 sarà un anno di importanti investimenti. Non soltanto per mantenere alto il livello dei prodotti, ma anche nel campo della sostenibilità. Nel 2023 saremo fornitore unico del campionato MotoE, per moto totalmente elettriche, e abbiamo realizzato quella che consideriamo la moto sportiva più avanzata ad oggi esistente. Per noi sarà fondamentale capire fino a quanto e fino quando riusciamo a realizzare un oggetto totalmente sostenibile ma anche emozionante: quel che ogni ducatista si aspetta".

Per il prodotto, Ducati punta sulle Special, presentate nel 2022 ma in consegna quest'anno. Due in particolare: la Streetfighter-Lamborghini e le World Champion Replica.