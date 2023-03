Da Ev sotto 20.000 euro a suv compatto, simpatia pilastro VW

Addio rigore esasperato, addio sobrietà delle linee talvolta equivocabili con noioso conformismo, le VW del futuro avranno un aspetto più accattivante delle odierne, parola di Andreas Mindt, responsabile del design della Casa di Wolfsburg.

I nuovi principi guida del brand tedesco sono stati illustrati dal numero 1 dello stile, durante l'evento 'Volkswagen - For the people', in cui è stata presentata la concept car elettrica ID. 2all.

In sei settimane dal suo arrivo, l'estrosa matita di Bingen am Rhein ha imposto una decisa svolta concettuale nella progettazione delle vetture del Marchio, modellando in tempi da record la concept car appena svelata. "Offre un'anticipazione - ha sottlineato - del nuovo corso, basato su tre pilastri: stabilità, simpatia ed entusiasmo". A parte alcuni dettagli ancora da decidere, come le maniglie posteriori, lo studio presentato - ha chiarito - è molto simile nelle forme alla vettura EV da 25.000 euro che entrerà in produzione nel 2025.

Questo prodotto sarà al centro dell'offensiva VW nel campo dei veicoli elettrici. Delle 10 novità 'alla spina' previste entro il 2026, tre sono calendarizzate per quest'anno: ID.3, ID.

Buzz con passo lungo e la berlina ID.7. Nel 2025, appunto, sarà la volta della compatta ispirata alla ID. 2all. "Progettare una vettura elettrica da 25.000 euro non è stato facile - ha detto il designer - ma è stato possibile grazie alla nuova piattaforma", la Meb entry, che permette importanti economie di peso, cavi e denaro.

I modelli futuri esprimeranno appieno la filosofia stilistica di Mindt. Nel 2026 toccherà a un suv elettrico compatto. Nel lotto è prevista anche una EV da meno di 20.000 euro. Tutti, sottintende il designer, sfoggeranno simpatia ed elementi di stile cari alla tradizione del brand.

Entrato in Volkswagen nel 1996, Andreas ha contribuito con le sue idee ai progetti della prima Tiguan e della Golf 7. Nel 2014 è passato ad Audi come responsabile degli esterni. Nel 2021 ha assunto il ruolo di direttore del design di Bentley. Dal primo febbraio 2023 è tornato a Wolfsburg per dettare il nuovo corso, come numero 1 dello stile.

"Traghettiamo nel futuro il Dna delle nostre icone - ha spiegato -. La ID. 2all rappresenta anche un omaggio a Maggiolino, Golf e Polo. Il valore più importante per il design della Volkswagen - ha sottolineato - è la stabilità. Un secondo punto cardine del marchio è la simpatia. Stabilità e simpatia sono i due valori che dobbiamo soddisfare al 100%. Vogliamo, inoltre, suscitare entusiasmo nei nostri clienti".

"La simpatia - ha chiosato - nasce dalla sezione aurea, che molto semplicemente è il rapporto tra tre quinti e due quinti.

La linea caratteristica che scende sotto la base del finestrino si trova esattamente in corrispondenza della sezione aurea della ID. 2all. Anche il Maggiolino e la Golf hanno sempre seguito il principio della sezione aurea. Il frontale della ID. 2all, poi, si contraddistingue per gli elementi che si protendono verso l'alto. Ben dosati, formano un sorriso accattivante. Per noi - ha concluso Mindt, prima di sfoderare un'espressione di felicità a 32 denti, per una foto con la sua sorridente concept - è importante che il volto delle vetture VW ricordi un'espressione umana".