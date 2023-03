Marca Vw, - 6,8% consegne 2022 anche per carenza auto Ice

In attesa del debutto della 'Volks Elektrik' - cioè l'elettrica del popolo che verrà presentata in prima mondiale questa sera ed il cui prezzo di partenza dovrebbe essere inferiore a 25.000 euro - il brand Volkswagen ha approfittato della conferenza annuale sui risultati che si è svolta a Wolfsburg per anticipare parzialmente il programma dei nuovi modelli Bev nel prossimi anni.

Ma in questo ambito è stato svelato anche che i modelli con motori termici costituiscono ancor un elemento centrale dell'attività del colosso tedesco. Lo dimostra il fatto che calo delle consegne nel 2022 ('solo' 4,6 milioni di unità nel mondo, -6,8%) è sostanzialmente legato alla presenza nel portafoglio ordini da evadere in Europa per oltre 560.000 veicoli Ice a cui sommare 100.000 modelli ID. completamente elettrici.

La stessa Volkswagen ha parlato nella sua nota del "lancio di efficienti modelli a combustione interna nel 2023". E' stato specificato che "accanto ai nuovi modelli elettrici, altri interessanti prodotti ad alta efficienza con motori a combustione interna saranno lanciati nel 2023 in linea con la domanda dei clienti nelle singole regioni", Si tratta, precisa il brand di Wolfsburg "delle nuove versioni dell'Atlas in Nord America, del Virtus in Brasile, della Tiguan e della Passat". Volkswagen sta ora accelerando ulteriormente la transizione verso la mobilità elettrica e prevede comunque un ulteriore significativo aumento delle consegne di modelli completamente elettrici nell'anno fiscale in corso.

"Siamo cautamente ottimisti sul fatto che la situazione dell'offerta si stabilizzerà nel corso dell'anno - ha detto il cfo Patrik Andreas Mayer - e stiamo lavorando con determinazione sul nostra posizionamento di prezzi. Tuttavia si prevede che l'anno in corso vedrà proseguire un contesto molto difficile per quanto riguarda l'offerta, i prezzi delle materie prime e dell'energia, nonché la situazione geopolitica".

"A causa delle incertezze economiche e della crescente pressione sui costi - ha proseguito Mayer -il marchio Volkswagen ha rivisto le sue previsioni per il 2023 e ora si aspetta un Ebit di oltre il 4%".