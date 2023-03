Gruppo Bmw, previsioni stabilità nel 2023. Ebit tra 8 e 10%

Un mercato 2023 più stabile, con prezzi che non dovrebbero aumentare e una situazione nel settore dell'usato che si normalizzerà per effetto della maggiore disponibilità di prodotto nuovo. Queste le previsioni a livello generale che sono state annunciate dal Gruppo Bmw in occasione della conferenza annuale sui risultati 2022 a Monaco.

"Il Gruppo Bmw è fiducioso che la domanda rimarrà stabile con consegne ai clienti che sono previste in leggero aumento rispetto all'anno precedente. Tenendo conto di tutti gli sviluppi sopra menzionati - è stato sottolineato - per il segmento automotive nel 2023 è previsto un margine Ebit tra l'8 e il 10% includendo gli oneri da effetti di consolidamento attualmente pari a circa 1,4 miliardi di euro". Sono previste consegne nel segmento moto leggermente superiori e il margine Ebit dovrebbe posizionarsi in un range compreso tra l'8 e il 10%, mentre il RoE relativo ai servizi finanziari dovrebbe finire in un intervallo compreso tra 14 e 17%.

L'utile del Gruppo al lordo delle imposte diminuirà in modo significativo sopratutto perché non si avranno più gli effetti della plusvalenza una tantum di 7,7 miliardi di euro registrata nel 2022 con la rimisurazione delle partecipazioni azionarie nella jv cinese con Brliiiance. .