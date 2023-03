In Turchia annunciati i prezzi della Togg T10X

La compagnia automobilistica turca Togg ha annunciato i prezzi di vendita di un Suv elettrico prodotto a livello domestico che potrà essere ordinato a partire dai prossimi giorni. Lo fa sapere la tv di Stato turca Trt secondo cui la versione base ('V1 RWD') del modello 'Togg T10X' sarà in vendita a partire da 953mila lire turche, circa 46.800 euro, mentre altre due versioni più avanzate dello stesso modello saranno vendute per 1 milione e 55mila lire turche (circa 51.790 euro) e per 1 milione e 215mila lire turche (circa 59.640 euro). Gli ordini preliminari saranno raccolti tra il 16 e il 27 marzo mentre le spedizioni ai clienti sono previste per la fine di ottobre, fa sapere Sabah.

Togg, acronimo di Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu (Gruppo dell'impresa automobilistica della Turchia), è un consorzio di cinque aziende turche fondato nel 2018 e, dopo circa quattro anni di lavorazione, ha iniziato la produzione di massa dell'automobile alla fine dello scorso anno. La capacità di produzione annuale è per ora di 100mila automobili ma la compagnia punta a portarla a 175mila unità all'anno arrivando a produrre 1 milione di veicoli entro il 2030.