Jaguar Land Rover al lavoro con Tata Technologies

Jaguar Land Rover preme l'acceleratore della trasformazione digitale con Tata Technologies. La collaborazione con la società globale di engineering, sviluppo prodotti e servizi digitali, rientra nella strategia industriale della casa automobilistica britannica e nella prima fase includerà i principali impianti di produzione del Regno Unito, per poi proseguire con le altre sedi nel mondo.

La Tata Technologies fornirà un Enterprise Resource Planning integrato end-to-end in grado di trasformare i moduli di produzione, logistica, catena di fornitori, finanza e acquisti di Jaguar Land Rover facendo confluire i dati e le conoscenze di più dipartimenti in un'unica fonte.

La nuova interfaccia utente del software della Tata Technologies porterà stabilità nelle operazioni, migliorando la visibilità sia tra i team che per i fornitori. Il risultato netto per l'azienda sarà la capacità di far arrivare sul mercato i nuovi veicoli più velocemente e agilmente.

L'accordo promuove ulteriormente l'allineamento di Jaguar Land Rover con le società del Gruppo Tata nell'ambito della sua strategia Reimagine. "La partnership con la Tata Technologies - ha commentato Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations di Jaguar Land Rover - ci consentirà di accelerare la trasformazione della nostra infrastruttura Erp di base, per fornire l'efficienza e l'usabilità di cui abbiamo bisogno per il futuro e per i nostri obiettivi di trasformazione".

"La collaborazione con Jaguar Land Rover per la trasformazione Erp - ha incede commentato Warren Harris, md e ceo di Tata Technologies - è un'altra pietra miliare in quasi due decenni di relazioni. La fiducia accordataci da Jaguar Land Rover conferma la nostra esperienza di lunga data nell'ingegneria automobilistica e nell'offerta di soluzioni digitali".