Auto: Anfia, -2,1% indice di produzione del settore

"Dopo cinque mesi con il segno positivo, l'indice della produzione automotive italiana torna a registrare un calo, seppure contenuto al 2,1%". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. "Con un'inversione di tendenza, anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli - spiega Giorda - riporta una flessione nel mese (-2%), così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (-4,6%). Infine, la produzione di autovetture, secondo i dati preliminari dell'Anfia, cala del 2,5% nel mese, con una perdita di circa 1.000 unità rispetto a gennaio 2022. Per sostenere i livelli produttivi, soprattutto in riferimento alle tecnologie a basso impatto ambientale, riteniamo sia necessario intervenire sugli incentivi all'acquisto delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri attualmente in vigore. Chiediamo che le risorse avanzate dalla campagna di incentivazione 2022, pari a 295 milioni di euro, vengano riallocate nelle fasce di incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2 per l'acquisto delle autovetture e nella misura di incentivazione all'acquisto dei veicoli commerciali leggeri.

Sempre in riferimento agli incentivi auto, ribadiamo, inoltre, la necessità di aprire alle persone giuridiche l'accesso alle fasce 0-20 e 21-60 e di portare al 100%, dal 50% attuale, gli incentivi per le società di noleggio".