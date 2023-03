Mitsubishi produrrà solo auto 'elettriche' entro 2035

Mitsubishi Motors venderà solo auto con motore elettrico a partire dal 2035: un progetto che comporterà un investimento di almeno 1.400 miliardi di yen, pari a 9,4 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. La casa auto giapponese - che precedentemente aveva fissato l'obiettivo del 50% della elettrificazione dei propri veicoli entro l'anno fiscale 2030 - è l'ultima dei produttori nipponici a marcare un'ulteriore accelerazione del processo di progressivo abbandono dei motori a combustione, alla luce della sempre maggiore concorrenza a livello globale. "Andremo avanti con l'elettrificazione, introducendo nuove tecnologie per raggiungere la neutralità dal carbonio", ha dichiarato il presidente di Mitsubishi Motors, Takao Kato in una conferenza stampa. Gli investimenti entro l'anno fiscale, che terminerà a marzo 2031, si assesteranno tra i 1.400 e i 1.800 miliardi di yen, ha affermato. Attualmente, i veicoli elettrici rappresentano meno del 10% delle vendite dell'azienda.

Mitsubishi prevede di lanciare sul mercato 16 nuove auto, inclusi nove modelli elettrici nei prossimi cinque anni, e concentrerà inizialmente le sue risorse sui mercati del Sud-est asiatico e dell'Oceania. Previsto un ampliamento della gamma anche sul mercato statunitense e in Europa tramite la partnership con la francese Renault e la Nissan; un accordo siglato il mese scorso che consentirà maggiori sinergie all'interno dell'alleanza. A questo proposito, le altre case automobilistiche giapponesi, tra cui Honda, hanno deciso di eliminare gradualmente dalla produzione i motori endotermici entro il 2040, e la stessa Nissan in febbraio ha aggiornato il suo target sulla sostenibilità, affermando di voler raggiungere una percentuale del 98% tra i veicoli con motori ibridi e le vetture completamente elettriche.