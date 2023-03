Nuovo piano serrature auto Magna, ordini Audi, Stellantis, Bmw

C'è ottimismo in Regione Toscana su Magna Closures di Guasticce (Livorno), azienda dell'automotive specializzata soprattutto in serrature per auto, che ha illustrato all'ente il piano industriale dei prossimi anni. L'azienda, ricorda la Regione in una nota, "l'anno scorso ha avuto un momento di difficoltà, ma è vitale.

Si tratta di un'azienda importante, con oltre 500 lavoratori, con commesse in crescita e nuovi prodotti di assoluto livello e innovativi che entreranno in produzione già da quest'anno con ordini da parte di Audi, Stellantis e Bmw". In particolare "il giudizio sulle prospettive industriali dei prossimi anni illustrate dall'azienda - commenta il consigliere del presidente Giani Valerio Fabiani - mi sembra largamente positivo sull'avvio del confronto che si terrà in ambito sindacale sui contenuti del piano industriale, nella more del tavolo regionale di monitoraggio e con, sullo sfondo, l'ipotesi di un protocollo di un radicamento territoriale per il rilancio e lo sviluppo dell'azienda, qualora le organizzazioni sindacali esprimano consenso al piano industriale". "Il settore della componentisca auto è attraversato da grandi cambiamenti, che si possono affrontare in modi diversi - riflette Fabiani - C'è stata un'azienda, come Gkn, che ha negato l'evidenza per poi farci trovare di fronte a scelte compiute e ci sono aziende, come il caso di Magna Closures, che dopo aver ravvisato criticità hanno invece aperto un confronto preventivo con le istituzioni e le organizzazioni sindacali. Adesso con loro stiamo provando ad imboccare insieme una nuova strada".