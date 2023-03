McLaren: si celebrano i 10 anni di P1

McLaren celebra i 10 anni della P1, l'hypercar ibrida presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2013.

La sportiva inglese, spinta da un propulsore V8 3.8 con doppia sovralimentazione da 737 CV, abbinato ad un motore elettrico da 179 CV, per una potenza totale di 916 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, raggiunge i 200 km/h con partenza da fermo in 6,8 secondi, compie lo 0-300 km/h in 16,5 secondi, e tocca i 350 km/h di velocità massima.

Inoltre, vanta una risposta istantanea dell'acceleratore grazie al supporto dell'elettrificazione al propulsore turbo, ed associa a questa caratteristica un peso ridotto, oltre ad un'aerodinamica particolarmente curata con l'ampia ala posteriore che si regola automaticamente.

Grazie alla monoscocca in fibra di carbonio MonoCage, evoluzione della struttura MonoCell utilizzata per la 12C, ai pannelli della carrozzeria realizzati con lo stesso materiale, ad una batteria da 96 kg, e ad altri dettagli come il parabrezza spesso solamente 3,2 mm, il peso minimo, a secco, è di soli 1.395 kg, A pochi mesi dal lancio, precisamente a novembre del 2013, tutte le 375 vetture erano già state assegnate, e l'ultima P1 ordinata, con livrea arancione perlato, è stata completata nel dicembre 2015.

Dieci anni dopo il suo arrivo, nello stesso anno del 60° anniversario dalla fondazione dell'azienda, la P1 è fonte d'ispirazione per i nuovi modelli come l'innovativa Artura.