Fiat Algeria autorizzata ad importare auto nuove

L'agente del marchio automobilistico italiano Fiat in Algeria ha ottenuto ufficialmente l'autorizzazione delle autorità del Paese nordafricano per importare auto nuove. Lo fa sapere un comunicato del ministero dell'Industria algerino, di cui l'ANSA ha ricevuto copia. Il comunicato informa che sono state concesse tre autorizzazioni definitive per svolgere l'attività di concessionario di auto nuove, tra cui l'agente del marchio italiano Fiat in Algeria. Le altre due autorizzazioni sono state concesse alla tedesca Opel e alla cinese Jac, aggiunge la nota. L'importazione di auto nuove da parte dei concessionari in Algeria è cessata dal 2017, il che ha causato una carenza e un aumento esorbitante del prezzo dei veicoli usati. Diversi progetti di assemblaggio di automobili lanciati dai governi dell'ex presidente, il defunto Abdelaziz Bouteflika, a partire dal 2016 sono falliti con la chiusura e il licenziamento dei lavoratori dopo la rivolta popolare che l'aveva rovesciato nel 2019. Nell'ottobre scorso le autorità algerine avevano annunciato la firma di un accordo quadro con Fiat per la realizzazione di un progetto per la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri nella provincia di Orano, nell'ovest del Paese. Si segnala che questo impianto produrrà quattro modelli del marchio italiano, con una capacità annua di 60.000 veicoli nel primo anno, e fino a 90.000 in una seconda fase.