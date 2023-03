Ford PartsPlus arriva in Italia

I centri Ford PartsPlus stanno per aprire anche in Italia sulla scia del programma che ha debuttato nel Regno Unito nel 2018. Nello specifico, saranno 24 nel nostro paese ed offriranno un nuovo servizio per l'acquisto e la consegna dei ricambi. Infatti, attraverso PartsPlus, Ford mira a cambiare il sistema della distribuzione dei ricambi aftermarket in Italia utilizzando prezzi e promozioni nazionali, ricambi originali, e mediante un'assistenza tecnica sempre disponibile, oltre alla consegna giornaliera garantita.

Con la linea Omnicraft, poi, la casa dell'Ovale Blu, offrirà ai clienti PartsPlus anche ricambi non Ford; la stessa clientela avrà accesso anche a lubrificanti e materiali di consumo per ogni tipologia di veicolo. Questo nuovo servizio di vendita, assistenza e consegna di prodotti, secondo Ford, cambierà il modo in cui officine, carrozzerie, ricambisti e flotte si riforniranno di ricambi originali.

"Siamo entusiasti di far conoscere questa formula vincente alle officine e carrozzerie italiane - ha dichiarato Alessio Franco, PartsPlus director Italia - supportandole nel corso di questa transizione che porterà senza dubbio a una maggiore fidelizzazione da parte dei clienti". "Il settore delle Officine Indipendenti in Italia - ha aggiunto Alessio Franco - si trova di fronte a opportunità di crescita uniche, basate su fiducia, qualità e servizio al cliente. La nostra nuova rete PartsPlus offre una soluzione integrata coloro che desiderano incrementare il loro business nel mondo dell'aftersales".