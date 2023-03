Volkswagen: ricavi sfiorano 280 miliardi, utile a 22 miliardi

Volkswagen ha chiuso il 2022 con ricavi per 279,2 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto all'esercizio precedente, con un risultato operativo salito del 14,8% a 22,12 miliardi e con un utile in rialzo del 2,6% a 15,84 miliardi. Il calo nelle consegne, si legge in una nota, è stato compensato dagli effetti positivi del mix di prodotto e dal posizionamento di prezzo. Il dividendo sale a 8,7 euro per le ordinarie e a 8,76 euro per le privilegiate.

Nel 2022 le consegne della casa di Wolfburg sono scese del 7% a 8,26 milioni circa di unità, a causa della carenza di semiconduttori, delle interruzioni nella catena logistica e del blocco delle forniture in Cina. In decisa crescita, invece, le consegne di auto elettriche, salite del 26% a quota 572.100, con un'incidenza sul totale delle auto immatricolate n crescita al 7% circa.

Per il 2023 il gruppo tedesco si attende un aumento "significativo" delle consegne, attese a circa 9,5 milioni di veicoli. I ricavi saliranno tra il 10 e il 15%, sostenute dal forte portafoglio ordini.

"La nostra performance lo scorso anno ha dimostrato la migliorata resilienza del gruppo Volkswagen in un contesto globale impegnativo", ha commentato il cfo e coo, Arno Antlitz.

"Nonostante significative sfide nella supply chain che hanno portato a un declino nei numeri complessivi delle consegne, abbiamo venduto 572.100 veicoli completamente elettrici e allo stesso tempo ulteriormente aumentato i profitti operativi". "Ci aspettiamo - conclude Antlitz - che i colli di bottiglia si attenuino gradualmente nell'anno, permettendoci di servire l'alto portafoglio ordini".