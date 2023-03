Smart: la produzione della EQ fortwo terminerà nel 2024

Smart ha da poco presentato la nuova serie speciale della EQ fortwo, la racingred, che sarà prodotta in 250 esemplari, ed è tornata sull'argomento relativo alle tempistiche di produzione della sua due posti elettrica. Infatti, per fornire indicazioni precise in merito all'uscita di scena del modello, e smentire, nel contempo, notizie imprecise, il brand ha comunicato che la smart EQ fortwo, nelle versioni coupé e cabrio, terminerà nella metà del 2024.

Per cui la smart EQ fortwo sarà ancora ordinabile presso tutti gli smart center italiani ben oltre la data di aprile 2023, come era stato indicato erroneamente da alcune fonti. Inoltre, la deadline per l'accettazione degli ordini dipenderà dalla disponibilità di prodotto allocata dai singoli paesi In Italia, oltre alla nuova smart EQ fortwo racingred, arriverà una selezione di esclusive 'special edition' nel corso dell'anno, per festeggiare i 25 anni di smart.