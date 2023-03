Ford prepara il taglio di posti di lavoro in Spagna

Il gruppo Ford ha reso noto ai suoi dipendenti in Spagna l'intenzione di tagliare il personale nello stabilimento di Almussafes (Valencia): è quanto reso noto dall'agenzia di stampa Efe e altri media. In una circolare interna, Ford ha chiesto ai sindacati di prepararsi a iniziare negoziati in merito. Attualmente, una parte dei dipendenti del gruppo ad Almussafes sono in cassa integrazione a causa di problemi di produzione legati all'insufficienza di semiconduttori e altri pezzi. Stando ai più recenti piani di Ford, a partire dal 2026 in questo stabilimento spagnolo dovrebbero prodursi auto elettriche. Tale trasformazione comporterà tuttavia, secondo quanto già annunciato dalla multinazionale, un ridimensionamento del personale.