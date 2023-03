Tesla: Musk presenta futuro sostenibile, ma nessuna nuova auto

La prossima fase di crescita di Tesla sarà realizzata intorno all'idee di un futuro di energia sostenibile. Elon Musk presenta agli investitori la sua visione per il colosso delle auto elettriche, deludendo però chi si attendeva il lancio di nuovi prodotti. Il miliardario prevede che il mondo si muoverà verso le auto elettriche grazie anche a investimenti per 10.000 miliardi di dollari nello sviluppo a livello globale di energia sostenibile. "Il mondo di muoverà verso un'economia basata sull'energia sostenibile", afferma Musk.

"Sono un po' preoccupato dall'intelligenza artificiale" ha affermato ancora, dicendosi "stressato" dalla nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale e che ritiene "abbastanza pericolosa" che richiede regole affinché sia in grado di operare nell'interesse pubblico. Al momento per Musk "non ci può aiutare nel breve termine a costruire auto". Musk ha anche confermato l'apertura di uno stabilimento in Messico.