Renault: Aramco pronta ad affiancare Geely in Pwt

Aramco ha inviato una letterad'intenti a Geely e Renault, co-titolari della divisione Pwt per i veicoli endotermici a basse emissioni, per entrare come socio minoritario. Lo si legge in una nota in cui viene indicato Geely e Renault manterranno una quota paritetica e che "l'investimento previsto di Aramco mira a sostenere lo sviluppo di carburanti sintetici e di tecnologie per l'idrogeno di nuova generazione". Secondo Renault e Geely, la nuova divisione "avrà una capacità produttiva di 5 milioni di trasmissioni e di motori termici, ibridi e ibridi ricaricabili". Commentando l'offerta deui sauditi l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo afferma che "l'alleanza con Aramco consentirà di accelerare l'attività produttiva di motopropulsori che svilupperemo con Geely".