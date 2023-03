Piaggio: 2022 da record, utili +41% e ricavi oltre 2 miliardi

Piaggio mette a segno nel 2022 unutile netto di 84,9 milioni di euro, il risultato migliore di sempre, in crescita del 41,4% (60,1 milioni al 31 dicembre del 2021). I ricavi consolidati sono, invece, pari a 2.087,4 milioni di euro, il valore più alto mai registrato, in aumento del 25,1% Il margine lordo industriale è di 554,9 milioni di euro, in crescita del 20%, 26,6% in rapporto al fatturato. L'ebitda è di 298,1 milioni di euro, in progresso del 23,9% . Il risultato operativo (Ebit) ammonta a 158,7 milioni di euro, in crescita del 41%. I veicoli venduti nel mondo sono stati 625.000, in crescita del 16,7% Proposto un saldo dividendo di 10 centesimi di euro per azione (dividendo totale dell'esercizio, acconto incluso, 18,5 centesimi per azione) . "Il gruppo Piaggio ha chiuso l'esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre", sottolinea in una nota il presidente e ad, Roberto Colaninno.

"Il quadro geopolitico e macroeconomico - aggiunge - è stato e rimane complesso, ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo, e proseguiremo il nostro importante percorso di crescita già delineato confermando gli investimenti previsti e l'impegno sulle tematiche Esg".