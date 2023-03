Volvo, in arrivo i camion elettrici adatti alla costruzione

Il settore dei trasporti e delle costruzioni diventano più sostenibili con la nuova linea di camion elettrici pesanti lanciati da Volvo Trucks.

Progettati su misura per l'industria delle costruzioni, rispondono alla domanda crescente di veicoli più silenziosi e a zero emissioni di gas di scarico all'interno e nei dintorni dei cantieri urbani. Come accennato, la richiesta di trasporto elettrico nel settore delle costruzioni è in aumento, visto l'obbligo di soddisfare gli obiettivi climatici che pende anche sulle imprese di costruzione.

Volvo Trucks ha sviluppato veicoli per applicazioni di cantiere, trattori e motrici, per accogliere diversi tipi di allestimento come cassoni ribaltabili, betoniere e gru, ora disponibili anche in versione 100% elettrica. Lo schema propulsivo prevede 3 motori elettrici per una potenza complessiva di circa 490 kW/665 Cv, alimentati da batterie con capacità che oscilla da 450 a 540 kWh.

"I veicoli da costruzione generalmente percorrono brevi distanze e operano su cicli ripetitivi, per esempio per la consegna di materiali edili nei cantieri di costruzione. Questo li rende adatti per l'elettrificazione." Spiega Jessica Sandström, Global Product Manager di Volvo Trucks.

"I nostri camion elettrici possono essere realizzati su misura per gestire molti di questi incarichi, il che significa che i clienti del settore edile possono ora configurare lo stesso camion che usano oggi nella versione elettrica. Ciò garantisce loro una migliore manovrabilità, livelli di rumorosità ridotti e zero emissioni di gas di scarico."