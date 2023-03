Volta Trucks allarga la rete Service Hub in Europa

Volta Trucks, società specializzata nella produzione di veicoli totalmente elettrici e nella fornitura di servizi, ha confermato l'espansione della propria rete di Truck as a Service Hub in Europa, con due nuove aperture confermate a Duisburg, in Germania, e a Madrid, in Spagna.

Entrambe le sedi garantiranno supporto completo ai clienti e offriranno formazione, manutenzione e assistenza ai camion che operano in questi mercati. Il nuovo hub tedesco di Volta Trucks si trova a Duisburg, a ovest della regione Reno-Ruhr, un'area avviata a diventare la prima zona industriale a impatto climatico zero in Europa.

Il nuovo centro si estende su una superficie di 3.000 metri quadri e comprende otto aree dedicate ad assistenza e manutenzione e dodici parcheggi esterni per i camion, oltre a uno showroom, uffici, sale conferenza e la Volta Trucks Academy, il centro di formazione specializzato del marchio dedicato alla formazione di autisti, team di vendita, tecnici e gestori di flotte.

In Spagna, il nuovo Volta Trucks Hub è situato nella municipalità di Coslada a Madrid, si trova nella zona est della capitale ed è facilmente raggiungibile dal centro città. Il sito sorge vicino a punti strategici come Mercamadrid, il più grande centro distributivo di prodotti alimentari deperibili della Spagna, il principale terminal merci di Madrid e all'aeroporto di Madrid-Barajas.

Come i già esistenti hub di Parigi e Londra, anche quelli di Madrid e Duisburg saranno dotati di una serie di caricabatterie installati per soddisfare le esigenze di ricarica di Volta Zero, veicoli commerciali leggeri e autovetture.

"Le nuove sedi di Duisburg e Madrid - ha spiegato Casper Norden, chief fleet solutions officer di Volta Trucks - sono un elemento fondamentale per la fornitura del servizio Truck as Service. Queste si aggiungono alle sedi già presenti a Bonneuil-sur-Marne, a sud di Parigi, e a Tottenham, a Londra.

TaaS supporta i nostri clienti e partner nella transizione a una flotta elettrica fornendo una serie di componenti chiavi in mano in un unico pacchetto".