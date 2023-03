A Lipsia la prima Mini Countryman made in Germany

La Mini Countryman elettrica sarà il primo modello del brand inglese made in Germany. Nel 2023, infatti, sarà avviata la produzione del nuovo crossover presso lo stabilimento del BMW Group di Lipsia.



La nuova Countryman verrà proposta sia a trazione 100% elettrica sia con motore a combustione. La nuova generazione a zero emissioni locali si allinea perfettamente al sito produttivo del BMW Group a Lipsia, una delle fabbriche automobilistiche più moderne e sostenibili del mondo. "Siamo lieti di poter consegnare ai nostri clienti la prima MINI Made in Germany senza emissioni di CO2 grazie all'approvvigionamento energetico sostenibile dello stabilimento." Ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of MINI.

"In questo modo, la nuova MINI Countryman completamente elettrica dimostra ciò che il marchio rappresenta: go-kart feeling elettrificato e forte attenzione a un'impronta ambientale minima." La nuova MINI Countryman uscirà dalle linee produttive di Lipsia insieme alla BMW Serie 1, alla BMW Serie 2 Gran Coupé e alla BMW Serie 2 Active Tourer. Questo rende Lipsia il primo stabilimento in cui i veicoli dei marchi BMW e MINI vengono prodotti insieme.