Nissan: 98% delle auto in Europa sarà elettrico nel 2026

Prosegue in modo spedito il processo di elettrificazione della Nissan, che entro la fine dell'anno fiscale 2026 prevede di vendere quasi la totalità delle sue vetture in Europa con motore elettrico. Si tratta di una notevole accelerazione rispetto agli obiettivi annunciati nel novembre 2021: dal 75% di allora, infatti, adesso la casa auto nipponica punta a raggiungere una percentuale del 98% tra i veicoli con motori ibridi e le vetture completamente elettriche.

L'annuncio segue di poche settimane l'accordo con la partner Renault di rilevare il 15% della venture Ampere specializzata in ricerca e sviluppo delle risorse sostenibili nel settore automotive. A livello globale, Nissan mira ad aumentare la percentuale di auto elettrificate al 44% entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2027, rispetto al precedente obiettivo del 40%, e anche per il mercato giapponese il target è stato rivisto al rialzo al 58% dal precedente 55%. Diversamente, in Cina Nissan ha rivisto al 35% le sue stime dal 40%, citando la domanda ancora robusta di auto con motore a combustione. Il costruttore giapponese ha anche detto che allargherà la sua offerta di veicoli completamente elettrici con 19 nuovi modelli entro l'anno fiscale 2030, rispetto al piano precedente di 15.