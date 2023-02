Targa Telematics acquisisce 100% di Viasat Group

Targa Telematics Spa tech-company di Treviso specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali per la mobilità connessa, acquisisce il 100% del capitale sociale di Viasat Group Spa di Venaria Reale (Torino).

Il perfezionamento dell'operazione - previsto indicativamente per il primo semestre del 2023 - è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui le autorizzazioni Golden Power in Italia e Spagna, e l'approvazione da parte dell'Autorità Antitrust.

Viasat rappresenta un'eccellenza italiana nel campo della tecnologia applicata all'automotive, ed è una delle realtà leader in Europa nella fornitura di servizi e soluzioni info-telematiche satellitari e IoT per la sicurezza e la protezione di persone, mezzi e merci.

L'operazione segna la nascita di uno dei principali player globali nell'ambito dell'IoT e dello sviluppo di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa, diffuso in otto Paesi europei - Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania - a cui si aggiunge anche una società in Cile. Targa Telematics - già operativa in Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo - rafforzerà ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano con un'accelerazione della propria espansione in Europa.