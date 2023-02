Geely Galaxy: nasce il settore premium del brand

Saranno proposte sotto la sigla identificativa di Geely Galaxy, o Yinhe, in base a quanto si apprende dal sito ufficiale del marchio, le nuove vetture premium del brand Geely. Come è stato evidenziato nel corso di un evento a Hangzhou, la prima ad arrivare sarà il Suv phev L7, che è stato affiancato, per l’occasione, da un concept alimentato esclusivamente a batteria denominato Yinhe Light.

Le auto elettrificate Geely Galaxy vengono sviluppate sulla piattaforma dedicata, che risponde al nome di E-CMA, mentre tutta la gamma sfrutta un nuovo linguaggio futuristico a livello di design. Nel corso del 2023, inizialmente verrà lanciato il Suv phev L7, in seguito sarà la volta della berlina L6, e, infine, arriverà la E8 completamente elettrica. Con le Galaxy debutterà il sistema di sicurezza della batteria Aegis di Geely, che offrirà il massimo livello di protezione ed aumenterà la durata del pacco batteria del 20%.

Inoltre, verrà introdotto il propulsore ibrido NordThor 8848, che utilizzerà il primo sistema di gestione predittiva dell'energia del settore per migliorare il risparmio di carburante fino al 15%. La L7 raggiungerà una velocità massima di 200 km/h, potrà scattare da 0-100 km/h in 7,5 secondi, ed avrà un consumo di 5,23 l/100 km, che le consentirà di percorrere 1370 km con un solo pieno di carburante. Infine, le vetture premium di Geely potranno contare sul nuovo sistema operativo Yinhe N con il chip Qualcomms Snapdragon 8155 che impiega solamente 0,5 secondi per diventare operativo.