Audi, verso una nuova fabbrica Q4 e-Tron in Usa

Il Gruppo Volkwagen ha rivelato, attraverso il ceo della marca Audi Markus Duesmann, di lavorare a piani di fabbricazione diretta dei propri modelli elettrici Audi negli Stati Uniti, senza precisare però se si tratterà di un impianto già esistente o della costruzione di uno ex novo. Stante l’attuale schema degli incentivi, l'impianto potrebbe essere riservato a Q4 e-Tron.

Duesmann lo ha detto in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, precisando che il progetto permetterebbe di sfruttare i sussidi offerti negli Stati Uniti per le fabbriche di veicoli elettrici attraverso l'Inflation Reduction Act da 430 miliardi di dollari. Audi gestisce già un impianto di assemblaggio in Messico, fuori dal programma d’incentivi della Casa Bianca, ma vorrebbe aggiungere un altro impianto dedicato ai veicoli elettrici negli Stati Uniti.

L’operazione potrebbe prevedere un allargamento della nuova attività industriale al brand di pick-up e suv esclusivamente a batteria Scout, recentemente acquistato dal Gruppo tedesco. Come dettaglia TheDetroitBureau, per effetto della possibilità di accedere ai nuovi incentivi governativi il Gruppo Volkswagen starebbe anche valutando l’opportunità di utilizzare questa nuova capacità produttiva sul territorio degli Stati Uniti anche per il rinato brand di mezzi fuoristrada Scout. Collaborando, Audi e Scout potrebbero condividere il costo elevato di un nuovo impianto di produzione, ma secondo altre fonti avrebbero in esame anche l’opportunità di creare stabilimenti separati negli Stati Uniti. 'Entrambe le opzioni sono possibili', ha detto Duesmann al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.