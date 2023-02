Mercedes: il punto di vista della casa sull'elettrico

In occasione della presentazione alla stampa della smart EQ fortwo racingred, ultima serie speciale della vettura, delle 5 previste nel 2023, Mercedes è tornata a spiegare la sua posizione in merito alla transizione ecologica. La casa della stella è d'accordo con la decisione dello stop alla vendita dei motori endotermici nel 2035 e, ad oggi, ha 9 modelli elettrici in gamma oltre la smart EQ. Inoltre, dal 2030 è pronta per un'offerta di sole vetture elettriche, senza contare che, dal 2025, tutte le nuove architetture saranno puramente elettriche, o con la possibilità di essere ibride o ibride plug-in. Insomma, una direzione ben chiara, in linea con l'incremento di percentuale positivo della vendita delle elettriche nei principali mercati europei e nel Regno Unito nel 2022. Un quadro in cui l'unica eccezione è stata rappresentata dall'Italia, in cui le immatricolazioni dei veicoli elettrici hanno fatto segnare un -27% nell'anno precedente. Per incentivare questo passaggio dalle auto ad alimentazione termica, a quelle puramente elettriche però, Mercedes auspica anche nel nostro paese nuove soluzioni per tutti gli automobilisti sprovvisti di un box privato e che parcheggiano in strada, magari prendendo l'esempio di Berlino, dove si possono sfruttare i lampioni della luce per ricaricare.