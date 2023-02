Horizon Automotive nel Lazio con il Gruppo Eco Liri

Una nuova pedina si aggiunge sullo scacchiere nazionale di Horizon Automotive che arriva anche in Lazio con il Gruppo Eco Liri.

L'azienda di mobilità prosegue quindi l'estensione sul territorio italiano del suo canale marketplace annunciando l'arrivo in una regione indicata come strategica e raggiunta grazie alla partnership con il Gruppo Eco Liri, dealer dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, DS, Opel e DR con sede a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone.

"Il Gruppo Eco Liri - ha dichiarato Matteo Sarnataro, head of marketplace del Gruppo Horizon Automotive - è il partner ideale per presidiare una regione chiave come il Lazio, sfruttando al meglio il potenziale assicurato dalla tecnologia in cui stiamo investendo e dalla domanda di mercato sul noleggio a lungo termine in forte crescita".

Con quarant'anni di attività sul territorio laziale, il Gruppo Eco Liri può contare sulla vicinanza territoriale con uno dei più importanti stabilimenti produttivi di Stellantis in Europa, come quello di Cassino. Questo valore aggiunto ha permesso ad Eco Liri Spa di diventare dealer di riferimento naturale per i dipendenti e familiari del gruppo Stellantis del territorio.

La forte connotazione digital ha portato poi Horizon ad investimenti importanti in termini di tecnologia, come quelli messi in campo per i recenti Horizon Index, strumenti basati su algoritmi proprietari in grado di mostrare al cliente l'offerta più conveniente nella comparazione con l'acquisto in proprietà e con le altre offerte di noleggio a lungo termine presenti sul web.