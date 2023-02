Auto: per il 2023 la stima del mercato Italia è +6,3%

Una ripresa a doppia cifra nella prima parte dell'anno, visto l'andamento depresso del primo semestre 2022 e una sostanziale stabilità nei mesi successivi, con una crescita complessiva nell'intero anno del 6,3% a 1,4 milioni di nuove immatricolazioni. È la previsione dell'Unrae per il mercato italiano, nel Book 2022. Anche per i veicoli commerciali e industriali nel 2023 si stima un leggero incremento, rispettivamente del 4,5% (a 168.000 unità) e 3,5% (a circa 26.500 unità). Per il comparto dei trainati si stima una sostanziale stabilità con gli ottimi livelli raggiunti nel 2022, mentre gli autobus dovrebbero registrare una maggiore dinamicità e archiviare una crescita del 10%.