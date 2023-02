Un 2022 da record per le attività di Auto1 Group

Il 2022 si è chiuso con risultati record per Auto1 Group, che rafforza la sua posizione di piattaforma per auto usate più grande d'Europa e aumenta la sua quota di mercato. La piattaforma automobilistica digitale leader in Europa per l'acquisto e la vendita di auto usate, ha infatti riportato oggi i risultati finanziari per l'intero anno e il quarto trimestre del 2022, evidenziando un anno positivo in quanto a fatturato, vendite unitarie, profitto lordo e quota di mercato.

"Il 2022 - ha commentato Christian Bertermann, ceo e co-fondatore di Auto1 Group - è stato per noi un anno forte e notevole. Abbiamo festeggiato il nostro decimo anniversario in agosto e non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro team ha raggiunto nell'ultimo decennio. Abbiamo tutti gli elementi costitutivi in atto per la transizione del mercato per le vendite online a ritmo veloce e stiamo tirando sempre più transazioni sulla nostra piattaforma, fornendo ai nostri clienti con costante grande valore. Siamo ancora all'inizio del nostro viaggio e sono entusiasta di continuare la nostra missione di trasformare il mercato delle auto usate quest'anno e oltre".

Nel quarto trimestre, Autohero ha migliorato significativamente il suo profitto lordo per unità, con una forte crescita dei ricavi rispetto al quarto trimestre 2021. Il numero di unità vendute tramite Autohero è cresciuto a 16.647 unità, mentre i ricavi sono aumentati a 265,0 milioni di euro.

Auto1 Group ha venduto complessivamente 150.391 unità nel quarto trimestre, generando un fatturato di 1,4 miliardi di euro e un utile lordo di 114,5 milioni di euro.