Tesla: frena la produzione di batterie in Germania, pesa IRA

Tesla vorrà produrre batterie ne lsuo impianto tedesco di Grünheide, vicino a Berlino. Ma non quanto previsto inizialmente, perché la priorità sarà data alla produzione negli Stati Uniti. La motivazione dell'azienda è la convenienza delle sovvenzioni negli Usa dell'Inflation Reduction Act. Dopo diverse indiscrezioni sul caso, Tesla ha confermato la scelta, come riporta Faz. A Grünheide sarebbero in corso i preparativi per la produzione di singoli componenti come gli elettrodi, ma non è concentrata la produzione di celle di batterie. "Le agevolazioni fiscali dell'Ira hanno influenzato i nostri piani originali, in quanto la produzione di celle si concentra sugli impianti di produzione negli Stati Uniti", ha annunciato Tesla: "Tuttavia, l'avvio e l'espansione della produzione negli Stati Uniti sono supportati da Grünheide". I singoli componenti verrebbero così prodotti in Germania e poi spediti negli Stati Uniti. Il 22 marzo 2022, il ceo di Tesla Elon Musk aveva inaugurato a Grünheide la prima fabbrica dell'azienda in territorio europeo. Erano intervenuti come ospiti anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il ministro dell'Economia Robert Habeck.