Stellantis: Fiat brand leader, 1,2 milioni di auto vendute

Nel 2022 il brand Fiat ha contribuito alla performance di Stellantis come marchio numero uno del Gruppo con oltre 1,2 milioni di unità vendute a livello globale. In particolare è leader in Brasile con il 21,9% di quota di mercato, in Italia e in Turchia.

"Fiat ha confermato il successo globale, contribuendo in modo sostanziale ai risultati del Gruppo. In termini di volumi è il marchio leader di Stellantis con oltre 1,2 milioni di unità immatricolate nel 2022, tra Fiat, Abarth e Fiat Professional" commenta Olivier Francois, ceo Fiat e e cmo global di Stellantis. "Stiamo accelerando verso un futuro sostenibile con la Nuova 500 elettrica che ha registrato quasi 120mila unità dal suo lancio a fine 2022. Nel 2023 Fiat continuerà a offrire soluzioni socialmente rilevanti, presentando quattro nuovi prodotti".

In Europa Fiat è sempre stata leader nel mercato delle city car. La Nuova 500 - icona elettrica del brand - ha immatricolato oltre 66.000 veicoli su 120.000 unità a livello globale dal suo lancio. E' l'auto elettrica più venduta nel mercato italiano, seconda in Spagna e terza in Germania. Inoltre, è il terzo Bev più venduto nei 10 principali mercati europei ed è il veicolo elettrico più venduto del Gruppo Stellantis. Nel segmento delle city car Fiat 500 e Fiat Panda, prima e seconda del segmento, insieme hanno raggiunto nell'anno una quota del 43,8%, riaffermando la leadership europea di Fiat. Il marchio è stato il numero 1 in Italia con una quota di mercato del 15,1%.

Fiat è di gran lunga il brand più venduto in Sud America, con una quota del 13,6% e leader assoluto in Brasile, mercato più importante per il marchio. Nel 2022 ha registrato più di 430.000 unità pari al 21,9% del mercato, migliore performance annuale e la migliore di qualsiasi marchio nell'ultimo decennio.