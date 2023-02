Leonardo guida polo digitale per filiere auto e aerospazio

Guidato da Leonardo nel ruolo di coordinatore unico, con il coinvolgimento di Ferrari e Intesa Sanpaolo, nasce a Genova un nuovo polo italiano ed europeo per favorire la trasformazione digitale, e in chiave green, delle filiere di aerospazio e automotive su tutto il territorio nazionale. Si tratta, ha anticipato oggi Il Sole 24 Ore, di Damas, acronimo di Digital hub for automotive and aerospace, che aggrega aziende di primo piano nel Paese ed è rivolta a Pmi e pubbliche amministrazioni. Damas farà parte degli Edih (European digital innovation hub) la rete promossa dalla Commissione europea per favorire l'innovazione digitale. Si tratta di progetti attuati con risorse comunitarie e il finanziamento stimato, per questo hub che fa capo a Leonardo, è di circa 6 milioni di euro.