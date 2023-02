Volkswagen forma i dipendenti di Wolfsburg sull'elettrico

La transizione verso l'elettrico coinvolge anche lo storico sito produttivo Volkswagen di Wolfsburg, che ha avviato un processo di formazione per i dipendenti che comprende anche l'utilizzo dell'eMotionRoom.

In pratica, basandosi sulle cosiddette escape room, in tre stanze i dipendenti sono chiamati a risolvere vari enigmi e problematiche nel tempo di 20 minuti. Ogni squadra è composta da quattro persone ed è guidata da due istruttori della Group Academy in collegamento video.

L'eMotionRoom rientra nell'eMotionDay e sarà utilizzata almeno fino alla fine del 2024. Lo stabilimento di Wolfsburg darà il via, secondo la casa, alle prime fasi di assemblaggio della ID.3 a partire da questo autunno, per arrivare alla produzione completa del modello elettrico a partire dalla metà del 2024. Si tratta della prima vettura realizzata sulla piattaforma MEB costruita nello stabilimento, per cui, entro l'estate, circa 1.200 dipendenti riceveranno la formazione per la sua produzione. Successivamente inizierà a costruire anche un altro modello basato sulla medesima piattaforma nello stesso impianto.