Toyota: verso produzione auto elettriche negli Usa dal 2025

La Toyota punta a produrre veicoli elettrici direttamente negli Stati Uniti a partire dal 2025, nel tentativo di adeguarsi alle nuove normative ambientali sulla produzione delle auto ecologiche. Lo riferiscono fonti a conoscenza del dossier, citate dall'agenzia Kyodo, spiegando che in questo modo la casa costruttrice giapponese potrà beneficiare di crediti d'imposta previsti da una legge Usa emanata lo scorso anno per incentivare l'uso della tecnologia verde, che richiede però che l'assemblaggio finale dei veicoli elettrici avvenga nel Nord America. Nello specifico la produzione delle vetture negli Stati Uniti, con ogni probabilità SUV, dovrebbe iniziare tra il 2025 e il 2026 nello stabilimento del Kentucky, mentre allo studio c'è anche la progettazione di un nuovo impianto di batterie per autoveicoli nella vicina Carolina del Nord, con l'inizio delle operazioni previste nel 2025. Allo stesso tempo, secondo le fonti, Toyota - che ha fissato l'obiettivo di vendere 3,5 milioni di veicoli elettrici a livello globale nel 2030 - sta valutando la possibilità di produrre autovetture elettriche in Europa. Il nuovo presidente Koji Sato, che assumerà le deleghe in aprile, con l'inizio del nuovo anno fiscale in Giappone, ha dichiarato in una recente conferenza stampa che la società "intende accelerare lo sviluppo dei veicoli elettrici" ma continuerà anche a offrire un'ampia gamma di vetture, incluse le auto ibride.