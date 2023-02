Volkswagen produrrà da sola inverter e controlli termici

Oltre alla batteria e al motore elettrico, il centro tecnologico del Gruppo Volkswagen svilupperà per le prossime generazione di Bev anche inverter e sistemi di gestione termica. Lo ha comunicato la Casa di Wolfsburg in occasione del Tech Day 23 precisando che lo sviluppo diretto di un sistema di azionamento completo offre vantaggi in termini di efficienza - fino al 20% in più - e di costi.

"Il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi sono sinonimo di prodotti e tecnologie top class - ha detto Oliver Blume, ceo di Volkswagen AG - e grazie alle nostre dimensioni e alla nostra ampiezza, nonché alle nostre competenze interne, siamo in grado di sfruttare enormi economie di scala. Questo avvantaggerà i nostri clienti e renderà i nostri veicoli ancora migliori". L'inverter è il cervello del propulsore elettrico ed è in gran parte responsabile dell'efficienza e delle prestazioni. Gli sviluppatori di questo componente base hanno riprogettato l'hardware e il software da zero, trovando una soluzione che grazie al principio della fabbricazione modulare può essere implementato in tutti i tipi di veicoli, dai modelli entry-level alle sportive con potenze oltre i 500 kW.

La tecnologia è attualmente in fase di sviluppo per il trasferimento nella produzione in serie e potrà già essere utilizzata nella prossima generazione della piattaforma MEB.

Per ciò che riguarda i sistemi di gestione termica, Volkswagen sta lavorando a soluzioni completamente nuove i cui numerosi moduli singoli e lunghe linee di collegamento verranno sostituiti da un modulo termico integrato estremamente compatto.

Questo controllerà tutta la climatizzazione, compresa quella della batteria ad alta tensione, e avrà quindi un grande impatto sull'autonomia e sulla capacità di ricarica rapida del veicolo.

Inoltre, il nuovo modulo all in one è molto più leggero, più robusto e più efficiente dei sistemi attuali. Oltre all'efficienza, il principale obiettivo di sviluppo per tutti i componenti del propulsore elettrico è la scalabilità, poiché le grandi economie di scala riducono i costi.

"Il know-how e la forza innovativa dei colleghi Volkswagen sono unici al mondo - ha commentato Daniela Cavallo, presidente del Consiglio generale dei lavoratori del Gruppo Volkswagen - Promuovere e sfruttare ulteriormente questa forza ci aiuta non solo nella competizione, ma anche nella trasformazione della società".