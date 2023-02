Ford sospende produzione pick-up elettrico F-150 Lightning

Dopo aver preso questa decisione nei primi giorni del mese, Ford Motor ha sospeso negli Stati Uniti la produzione del suo nuovo pick-up elettrico F-150 Lightning per almeno una seconda settimana per risolvere definitivamente il problema alla batteria che ha causato l'incendio di uno dei veicoli usciti dalla fabbrica.

Gli esperti - afferma TheDetroitBureau.com - prevedono che la decisione esacerberà ulteriormente la carenza F-150 Lightning per i quali la Casa dell'Ovale Blu ha affermato di avere circa 200.000 ordini.

"Entro la fine della prossima settimana - ha dichiarato Ford con una e-mail inviata a TheDetroitBureau.com - prevediamo di concludere la nostra indagine e applicare le necessarie modifiche al processo di produzione della batterai. L'incendio era avvenuto lo scorso 4 febbraio durante un'ispezione pre-consegna in pressi del Rouge Electric Vehicle Center di Dearborn, nel Michigan, dove viene assemblato il Lightning.

Il pacco batteria di un pick-up ha preso fuoco e le fiamme si sono successivamente propagate a un secondo veicolo. Ford ha isolato la causa del problema, ma Bergg non ha voluto rivelare quanto appreso.

La produzione potrebbe riprendere entro il 24 febbraio, ma potrebbero essere necessarie "settimane in più", ha spiegato un portavoce di Ford, per garantire che il problema non si ripeta.