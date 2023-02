Anfia, regolamento Euro 7 penalizza industria auto europea

"La proposta di regolamento Euro 7 rischia di rendere meno competitiva l'offerta a zero emissioni dell'industria automobilistica europea a favore di costruttori extra-Ue, mettendo a rischio il posizionamento competitivo della filiera europea". Così i rappresentanti dell'Anfia, l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. L'Anfia giudica "inaccettabile" la proposta della Commissione e auspica che venga "profondamente rivista nel corso del processo di codecisione tra le istituzioni". "Inverosimili", prosegue l'associazione, "le tempistiche attuative del 2025 per i veicoli leggeri e del 2027 per quelli pesanti". "Chiediamo una proroga di almeno due anni per le autovetture, di tre e quattro anni per furgoni e commerciali pesanti", conclude l'associazione.