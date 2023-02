Ancma, dazi introdotti da alcuni Paesi frenano export moto

"L'Italia si conferma prima nei principali mercati europei di scooter e motocicli con quasi 300mila unità vendute. Il nostro Paese mantiene il primo posto anche nella produzione delle due ruote a motore con 300mila pezzi. Abbiamo una forte propensione all'export prevalentemente all'interno di mercati maturi, ma una criticità è rappresentata dai dazi sull'import introdotti da alcuni Paesi che possono anche arrivare a pareggiare il valore del veicolo, come in India. Questa è una barriera che impedisce lo sviluppo del prodotto nazionale ed europeo all'interno di mercati importanti". Così i rappresentanti di Ancma, Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Serve, sia per le moto che per le bici, promuovere e tutelare il valore della produzione italiana, così come contrastare la contraffazione di marchio e di prodotto sull'e-commerce. Il valore degli illeciti - spiega Ancma - è pari a 2,2 miliardi di euro". L'associazione sottolinea anche "l'importanza degli strumenti di politica industriale a sostegno dell'export. Il piano strategico annunciato da Simest per il prossimo triennio è una buona notizia".