Prodotta nella fabbrica di Lipsia la Bmw numero 3.333.333

Primato nel segno del tre allo stabilimento Bmw di Lipsia. La fabbrica tedesca, che attualmente assembla tre modelli della Casa dell'Elica (Serie 1, Serie 2 Gran Coupé e Serie 2 Active Tourer), ha sfornato l'esemplare numero 3.333.333 dalla sua apertura nel 2005.

La vettura del singolare traguardo è una 128ti a benzina con motore 2.0 twinpower turbo da 265 Cv, di un vistosissimo colore rosso 'Melbourne' abbinato a dettagli neri.

Per l'impianto di Lipsia, in funzione da 18 anni, da ricordare altre quattro vetture 'storiche': si tratta del modello di avvio della produzione, una 320i assemblata nel marzo del 2005, della numero 1 milione costruita nel dicembre 2011, una 116d bianca. Ancora, della duemilionesima, un'elettrica i3 in colore blu 'protonic' uscita dalla linea nell'ottobre 2016 e della M240i Convertibile arancione 'sunset' che nel 2021 ha segnato i 3 milioni di esemplari.

A Lipsia attualmente si costruiscono 350.000 auto l'anno. Con l'avvio della produzione in loco anche della Mini Countryman, la sfida per l'esemplare numero 4 milioni si allarga, quindi, a quattro modelli dei due marchi del gruppo, ognuno assemblato in una linea specifica con possibilità di innestare motore a combustione interna, plug-in o elettrico puro.