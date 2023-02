In crescita a doppia cifra mercato autocarri, rimorchi e bus

In apertura del 2023 registrano una crescita a doppia cifra sia il mercato degli autocarri, che conferma il trend positivo iniziato ad agosto, sia quello dei veicoli trainati, dopo la flessione a due cifre di dicembre 2022. Anche gli autobus chiudono il mese con un significativo rialzo a doppia cifra. Nel mese sono stati rilasciati 2.569 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+16,5% rispetto a gennaio 2022) e 1.383 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con portata superiore a 3.500 kg (+12,3%), suddivisi in 88 rimorchi (-7,4%) e 1.295 semirimorchi (+13,9%). Per gli autocarri a gennaio 2023 tre su quattro aree geografiche registrano un segno positivo: +27,6% il Nord-Ovest, +21,7% il Centro e +19,9% l'area Sud e Isole. In lieve calo, invece, le immatricolazioni del Nord-Est (-0,5%). L'Anfia ribadisce la richiesta di un piano pluriennale di incentivi al rinnovo del parco e una riforma dell'attuale ecobonus per i veicoli commerciali e medi. Positivo il giudizio sulla proroga dei termini di consegna dei beni strumentali ordinati nel 2022 che godono del credito d'imposta, anche se solo parzialmente efficace per via della limitazione legata al precedente versamento di un anticipo.