Bentley avvia i lavori per il centro tecnico di Crewe

Bentley Motors ha posato la prima pietra della sua nuova "fabbrica dei sogni." Stiamo parlando del nuovo Launch Quality Center e Engineering Technical Center che sorgerà presso la sede di Crewe, sede della produzione di futuri veicoli elettrici alimentati a batteria (BEV).

Le nuove strutture includeranno ovviamente una linea di assemblaggio predisposta per le auto elettriche in vista della prima Bentley elettrica, attesa nel 2026. Il nuovo hub include anche un centro di integrazione software, un'officina prototipi e un'area dedicata allo sviluppo dei materiali futuri. Costerà 35 milioni di sterline, solo una fetta di un programma di investimenti decennali da 2,5 miliardi di sterline che verranno sostenuti da Bentley, per centrare l'obbiettivo di diventare il produttore automobilistico di lusso più sostenibile al mondo.