Uscita da Sindelfingen la Mercedes-Benz numero 22 milioni

Dal 1915 a oggi nella fabbrica tedesca di Sindelfingen sono state prodotte 22 milioni di automobili marchiate Mercedes-Benz. La vettura dello storico traguardo è una lussuosa berlina elettrica EQS 580 4Matic a trazione integrale di colore rosso. Vettura che per l'occasione è stata fotografata all'uscita della catena di montaggio, fianco a fianco con una splendida Mercedes 15/70/100 hp del 1924, assemblata all'epoca proprio nello storico stabilimento 56 dell'impianto del Baden-Württemberg.

La fabbrica, che oggi occupa circa 35.000 persone ed è anche sede del centro di ricerca, sviluppo e design di Mercedes-Benz Group AG, è oggi uno dei principali centri di produzione delle ammiraglie della Stella. Nata nel 1915 come centro di costruzione di aeroplani, dal 1919 è dedicata anche all'assemblaggio di veicoli stradali, con il debutto in linea della Mercedes-Knight 16/45 hp, cui si affiancò subito la lussuosissima 15/70/100 hp sei cilindri sovralimentata, costruita sotto la direzione di Ferdinand Porsche.

"Mi congratulo con i miei colleghi di Sindelfingen per l'impressionante anniversario di produzione di 22 milioni di veicoli - ha sottolineato nell'occasione Jörg Burzer, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG -. Flessibile, digitale, efficiente e sostenibile: Sindelfingen è e rimane il nostro centro di eccellenza per i veicoli di classe lusso nella rete di produzione globale. Sindelfingen ha una storia impressionante ma, allo stesso tempo, è posizionata in modo ideale per il futuro. L'impianto principale - ha anticipato, concludendo il suo intervento - nel segmento di lusso Top End produrrà modelli utilizzando la piattaforma elettrica AMG.EA dal 2025 in poi".