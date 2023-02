Renault e Nissan, investimento da 600 mln di dollari in India

Renault e Nissan hanno annunciato un nuovo impegno a lungo termine per l'India, aumentando la produzione e le attività di ricerca e sviluppo, elettrificando le gamme e passando ad una produzione industriale carbon neutral. Dalla sede di Chennai, le aziende collaboreranno per produrre sei nuovi veicoli per i clienti locali e internazionali, tra cui due nuovi veicoli 100% elettrici, facendo del centro Renault-Nissan un hub per l'esportazione internazionale. È previsto un investimento iniziale di circa 600 milioni di dollari (53 miliardi di rupie indiane) per sostenere i nuovi progetti, che porteranno alla creazione di 2.000 nuovi posti di lavoro al Renault Nissan technology & business centre di Chennai. Nel frattempo, specifica un comunicato, lo stabilimento diventerà carbon neutral, grazie al significativo aumento della produzione di energia rinnovabile.