Italdesign festeggia 55 anni con ricavi in crescita

Oltre 1.100 dipendenti, distribuiti in Italia, Spagna, Germania e Cina, un fatturato in crescita, che nel 2022 ha segnato un nuovo record. Italdesign festeggia, oggi 13 febbraio, 55 anni dalla fondazione. La società, che fa parte del gruppo Volkswagen e 5 anni fa ha lanciato il piano strategico Next 50, ha rivisto il posizionamento a livello globale "con una nuova brand identity, un'evoluzione del logo corporate e un nuovo payoff: "Be Ideneers". "Ingegneri di idee" riassume lo spirito - spiega la società - che contraddistingue Italdesign nel settore automotive e della mobilità. Nel quarto trimestre 2022 ha aperto la sede a Shangai, oggi pienamente operativa, che "amplifica le opportunità di business nel Paese".

L'azienda punta anche a rafforzare la presenza oltreoceano "per meglio supportare i clienti in un'area ricca di storici costruttori e startup nella mobilità". Grazie a una partnership strategica con Capgemini, sta lavorando sulla sostenibilità con il suo primo Corporate Sustainability Report". "Italdesign ha un solido heritage. La propensione al cambiamento e la proiezione verso il futuro - spiega Antonio Casu, amministratore delegato - ci contraddistinguono dal 1968. Siamo stati disruptive sin dall'inizio della nostra storia e continuiamo a esserlo con le nostre creazioni visionarie. Ai nostri 55 anni è dedicato Climb-E, sviluppato con Schindler Group e il Politecnico di Torino. Il progetto, che ha debuttato poche settimane fa a Ces di Las Vegas, propone una soluzione modulare, avveniristica e inclusiva: una capsula che si 'arrampica' sulle strutture di edifici civili e residenziali, aggiungendo la terza dimensione al mondo della mobilità. Una provocazione improbabile? Forse, ma potrebbe trovare conferme concrete, se pensiamo, ad esempio, alla città verticale lunga 170 chilometri in costruzione nel deserto dell'Arabia Saudita. Con Joaquin Garcia a bordo, come responsabile del Centro Stile, continueremo a portare nuove idee".