Iveco Group: +13% ricavi 2022, in crescita utile

Iveco Group ha realizzato nel 2022 con ricavi consolidati pari a 14 miliardi di euro (in aumento del 13% anno su anno). L'ebit adjusted è pari a 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021) e l' utile netto adjusted a 225 milioni di euro (85 milioni di euro di incremento rispetto al 2021). La liquidità netta delle Attività Industriali ammonta a 1,7 miliardi di euro, con free cash flow delle Attività Industriali positivo a 690 milioni di euro. L'utile netto adjusted - spiega l'azienda - esclude principalmente l'impatto negativo legato alle nostre attività in Russia e in Ucraina, dovuto alla svalutazione di alcuni elementi dell'attivo, i costi in relazione allo spin-off del business di Iveco Group, l'impatto negativo derivante dalla prima adozione della contabilità per iperinflazione in Turchia e il provento della fase finale della ristrutturazione delle joint venture cinesi. Esclude anche l'effetto, registrato nel quarto trimestre, derivante dal provento dalla vendita di alcune attività immobilizzate in Australia, così come la perdita derivante dalla svalutazione di alcuni costi di sviluppo e di altre attività, principalmente relativi al business degli autobus, come conseguenza dell'accelerazione nella transizione tecnologica relativa alle emissioni. "Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business. I numeri del 2022 riflettono la nostra attenzione al rispetto degli impegni presi e alla generazione di cassa: il nostro adjusted ebit consolidato è stato di 527 milioni di euro e il free cash flow delle Attività Industriali è stato positivo per 690 milioni di euro". E' il commento di Gerrit Marx, ceo di Iveco Group. "Questo pone le basi per il secondo anno e rafforza il nostro impegno - spiega Marx - per la trasformazione continua dell'organizzazione, mentre proseguiremo a contrastare i fattori critici a livello geopolitico e nella catena logistico-produttiva. Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica, far crescere le nostre attività motoristiche trimestre dopo trimestre e continuare a innovare l'offerta di servizi finanziari che gravita attorno a Gate. Raggiungeremo questi obiettivi grazie ai passi avanti in ambito tecnologico e a partner forti e leali, allineati con il nostro fermo impegno a progredire verso una società più sostenibile".